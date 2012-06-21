Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Хворих на коронавірус на Закарпатті з плином часу не зменшується. Якщо на початку пандемії область не згадувалася серед проблемних, то зараз за кількістю «ковідних» перемістилася на перші рядки зведених даних в Україні.
Показник заповнюваності ліжок у закарпатських лікарнях теж найвищий в Україні: 29 червня становив 71 відсоток, що перевищувало допустиму норму на 21 відсоток. Обласній владі довелося відмовитися від багатьох введених раніше «карантинних» послаблень, які продовжують діяти в більшості інших регіонів. На міжобласних межах встановлено блок-пости для контролю за станом здоров’я тих, хто прибуває або виїздить до Закарпаття. У вихідні не курсує громадський транспорт, продовжують залишатися зачиненими ресторани, бари всередині приміщень, а обслуговування здійснюється лише на терасах. Не запрацювали готелі та басейни.
Частота захворювань із великих за мірками області міст Ужгород і Мукачево перемістилася в невеликі райцентри, а також у села гірських і напівгірських районів. На Тячівщині за останні півтора тижні додалося аж 25 хворих і тепер їх тут уже 44. В більшості з них важка форма пневмонії.
Спалах на COVID-19 зафіксовано у кількох селах уздовж ріки Теребля, що у цьому районі. Лікарям доводиться працювати в екстремальних умовах, повідомив на сесії районної ради директор комунального підприємства «Тячівська районна лікарня» Федір Яринич.
«Якщо раніше ми використовували один балон кисню на добу, то зараз — двадцять. Тобто задіяно 20 кисневих концентраторів.У лікарні створено чотири бригади, які працюють по 4 години в захисних костюмах. Для прийому пацієнтів розгорнули вже третє спеціальне відділення, облаштувавши, як і попередні два, на базі інших. Ситуація ускладнюється також тим, що обласні медичні заклади переповнені й перестали приймати пацієнтів», — повідомив Федір Яринич.
За словами директора Тячівської райлікарні, Національна служба здоров’я України профінансувала цьому закладові лише за квітень пакет із надання стаціонарної допомоги для захворілих на коронавірусну інфекцію. Нині видатки і для захисту лікарів, і на медикаменти покривають з інших надходжень, багато що пацієнти купують за власні кошти. Обходиться ж лікування недешево: не менш ніж у 2 тисячі гривень з розрахунку на одного хворого протягом доби.
Відтак ситуація на Закарпатті залишається стабільно складною. За добу, що минула, ще у 72 осіб методом ПЛР підтверджено коронавірус. З початку пандемії цим методом проведено 25552 досліджень, діагноз захворювання на COVID-19 встановлено у 2961 закарпатців. З усіх них 95 осіб померли. За цими показниками за Закарпаттям поряд з іще кількома регіонами залишається сумна першість в Україні.