Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Впіймати за руку «чорного лісоруба», щоб не допустити незаконної рубки деревини, а також довести його провину, нелегко. Тож у Закарпатському обласному управлінні лісового і мисливського господарства вирішили посилити контроль за лісовими угіддями: які «гості» ходять до лісу і як себе в ньому поводять. Для цього в усіх 20 підпорядкованих управлінню підприємствах створили рейдові бригади.
Усі мають у розпорядженні автомобілі підвищеної прохідності, оснащені GPS-зв’язком. Встановлені в угіддях камери відеонагляду допомагають доводити вину правопорушників. Для моніторингу легального походження зрубаної деревини використовують систему електронного обліку. Останнім часом активно закуповують безпілотники, для яких немає географічних перешкод.
Наслідок такої активності – понад двократне зменшення незаконних рубок, зафіксоване за чотири роки. Протягом 2015 – 2018 років їх обсяг знизився з 3541 до 1536 кубометрів, ставши меншим у 2,3 раза.
У дні, що передували новому року, треба було посилено оберігати ліс від «мисливців за ялинками». За цей час працівники держлісгоспів не допустили вирубці нелегалами тисяч дерев. Натомість пропонували закарпатцям закуповувати ялинки, вирощені на відведених для цього лісових ділянках.