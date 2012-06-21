Селище гуцулів Ясіня в Рахівському районі на Закарпатті 100 років тому стало центром Гуцульської республіки. Відповідно до постанови Верховної Ради, ухваленої торік у грудні, 100-річчя Гуцульської республіки та 80-річчя Карпатської України відзначають на державному рівні. З нагоди ювілейної дати минулими вихідними в селищі на березі Чорної Тиси влаштували народне віче.
На площі імені Героїв Гуцульської республіки біля пам’ятника її президентові Степанові Клочураку зібралися посланці гуцульських товариств із різних регіонів України та сусідньої Румунії. Прибули керівники області, представники ділових кіл.
«Століття — достатньо великий термін, щоб усвідомити значення історичної події. І те, що через 100 років ми зібралися в Ясіні, свідчить про особливе місце Гуцульської республіки в історії визвольної боротьби закарпатських українців, — сказав, виступаючи на вічі, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. — Гуцульська республіка проіснувала недовго, але змінила свідомість багатьох людей. Маленька держава гуцулів у 1919 році першою із закарпатських земель проголосила принцип возз’єднання Закарпаття з Україною». Геннадій Москаль презентував громадськості книжку спогадів Степана Клочурака «До волі».
Виступом на святі вразив фольклорний дитячий колектив Ясінянської дитячої школи мистецтв. Сповнені любові до рідного краю, натхнені розповідями про історію рідного селища, юні виконавці підкорили серця слухачів.
На стадіоні відбувся щорічний фестиваль «Велика гуцульська коляда». Учасники з різних куточків Рахівщини, а також із сусіднього Прикарпаття показали традиції колядок, наповнених місцевим колоритом.