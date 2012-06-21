Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

На кордонах України з країнами Євросоюзу контрабандисти використовують найрізноманітніші способи переправляння заборонених для перевезення товарів, зокрема із застосуванням високотехнологічних пристроїв.

Не минає і кількох тижнів без затримання дельтапланів на Закарпатті. Останнє з них кілька днів тому відбулося біля села Ільниця Іршавського району. Тут правоохоронці упіймали місцевих кулібіних «на гарячому».

До операції було залучено працівників головного оперативно-розшукового відділу та СБУ в Закарпатській області, військовослужбовців мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону. Здійснювали її в ході процесуального керівництва обласної прокуратури.

Двох пілотів, які керували дельтапланом, затримали одразу після приземлення. В ході огляду місць правопорушень правоохоронці виявили та вилучили навігаційні прилади з маршрутами польотів, записуючі пристрої, радіостанцію, планшет та інші технічні засоби, що використовуються в польотах.

Було встановлено, що пілоти, які є громадянами України, багато разів здійснювали заборонене законом переміщення тютюнових виробів до сусідньої країни — Румунії. Вчинене правопорушення кваліфіковане за статтею 334 Кримінального кодексу України «Порушення правил міжнародних польотів». Відкрито кримінальну справу, яку розслідуватиме Головне управління СБУ в Закарпатській області. Тим часом літальний апарат надовго «приземлився» на майданчику Мукачівського прикордонного загону.

З початку року Державна прикордонна служба України, за повідомленням її пресслужби, затримала два літаки і аж вісім дельтапланів, задіяних при спробах переміщення підакцизних товарів, зокрема, сигарет через державний кордон. У Чернівецькій області зовсім нещодавно затримали аж чотири дельтаплани. У низці випадків літаючі пристрої падали й розбивалися.