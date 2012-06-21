На Запоріжжі на реалізацію обласної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на 2016-2018 роки обласний бюджет передбачив субвенцію на придбання чи реконструкцію житла в сумі 966,1 тисячі гривень. Головною умовою для виділення коштів є 50-відсоткове співфінансування з бюджетів міст та районів області. На підставі клопотань органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, за рішенням обласної комісії ці кошти були розподілені між містами Бердянськ, Токмак, Мелітополь, а також Великобілозерським, Запорізьким, Приазовським, Новомиколаївським, Приморським, Розівським, Токмацьким та Якимівським районами.
За даними служби у справах дітей облдержадміністрації, уже використано 757,16 тисячі гривень з обласного бюджету, за які придбали п’ять квартир і чотири будинки для 11 дітей–сиріт. Служба у справах дітей на місцях контролює своєчасне (з 16 років) взяття на квартирний облік підлітків цієї категорії, які не мають житла. Також фахівці служби здійснюють облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за місцем його знаходження, тримають на контролі питання збереження житла та майна дітей цієї категорії, вживають заходи щодо встановлення опіки над майном.