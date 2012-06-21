Камінь, що впав півроку тому на сарай в Нідерландах, виявився метеоритом, якому майже 4,5 мільярда років. Осколок метеорита вагою
Повідомляють іноземні ЗМІ.
Після дослідження експерти оголосили, що метеорит є ровесником Сонячної системи, його вік майже 4,5 мільярда років.
«Метеорит прилетів з району між Марсом і Юпітером, це простір, де багато космічного сміття і мікропланет», – повідомив геолог Лео Крігсман.
Музей сподівається викупити метеорит у власників. Його ринкова вартість оцінюється в тисячу євро.
Відзначається, що це – шостий метеорит, який впав в Нідерландах і був офіційно зареєстрований. При цьому вчені вважають, що об'єкти космічного походження падають на територію країни в середньому кожні два-три роки, але залишаються не виявленими.