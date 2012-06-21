На 2018 рік Національний банк України анонсував три спецвипуски монет із серії «Збройні Сили України»:
«Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця» і «100-річчя створення Українського військово-морського флоту».
Перша монета – «Захисникам Донецького аеропорту» номіналом 10 гривень запущена в грошовий обіг уже 30 січня.
Ескіз монети не анонсується, зате НБУ детально її описав:
На аверсі монети розміщено напис «Україна» (півколом), під якою рік карбування монети і малий Державний Герб України. У центрі — стилізована композиція: дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На дзеркальному тлі розташовані написи: «За честь! За славу! За народ!» Унизу зліва — номінал 10 гривень на стилізованому фрагменті щита.
На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч — прострелена арматура з вертикальними написами: «Кіборг».
Монета стане масовою, її заявлений тираж склав 1 мільйон примірників.