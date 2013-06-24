Війна вкрай ускладнила й без того непрості завдання медиків. Навіть на територіях, віддалених від лінії фронту, в людей загострилися до критичних станів хронічні хвороби, почастішали серцеві напади. У тилових регіонах додалося біженців із міст і сіл, які нещадно обстрілює московитська армія. Ці люди також часто потребують невідкладної допомоги. По суті, екстрена медична допомога в умовах війни весь час перебуває на передовій, адже велика кількість поранених внаслідок ворожих обстрілів, постійні загрози руйнувань змушують медиків працювати в екстримі, виконувати специфічні, а іноді й не властиві цій службі у звичайних умовах завдання, пов’язані і з мирним життям, і з бойовими діями.