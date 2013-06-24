Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 71 015 кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми спільниками, повідомляє МВС.
З них:
58 891 — за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни);
9 193 — за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
2 689 — за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність);
145 — за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада);
37 — за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).