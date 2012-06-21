Нацрада з питань телебачення і мовлення подає позов до суду про анулювання його ліцензії телеканалу "Наш".

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Канал хочуть покарати за етер з лідером забороненої в Україні комуністичної партії Петром Симоненком від 4 травня. Тоді, за інформацією пресслужби Нацради, колишній депутат вороже висловлювався про Православну церкву України, а українську владу називав фашистською. Регулятор каже, що гостю програми дали чи не найбільше етерного часу, а ведучі на висловлювання Симоненка реагували, однак, зазначають у Нацраді, досить формально.

За останні кілька місяців "Наш" отримав від Нацради щонайменше чотири попередження і три штрафи за такі порушення. А телеканал "Максі ТВ", який здійснює ретрансляцію "Нашого", за цей же етер із Симоненком оштрафували на 119 тисяч гривень.

Нагадаємо: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула на засіданні результати моніторингу ПрАТ "Телеканал "Інтер" за 26, 27, 28, 29, 31 липня та 3, 4 і 7 серпня цього року і через виявлені ознаки порушення українського законодавства призначила йому позапланову безвиїзну перевірку.