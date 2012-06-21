Неймовірно видовищні змагання за Кубок Карпат відбулися на Боржавських полонинах, що простяглися пасмом на десятки кілометрів у Закарпатській області. Гірський хребет Боржава роками вабить парапланеристів.
На Кубок-2019 їх з’їхалося майже 70 із кількох країн. Більшість уже давно знайомі між собою, щороку беруть участь у змаганнях, що проходять на Закарпатті. Поряд з учасниками, що змагалися в заліковій групі, були й такі, котрі приїхали політати для власного задоволення. Усіх єднає спільне захоплення — підкорення неба.
Цьогоріч у перебіг змагань внесла корективи погода. Однак залікові очки учасники змогли набрати. Польоти над Боржавою вкотре підтвердили рекреаційно-туристську цінність цього гірського пасма Карпат. Імовірне розміщення тут вітрових електростанцій може раз і назавжди зробити недоступною унікальну і якнайкраще придатну для парапланеризму місцевість для шанувальників цього екстремального виду спорту, яких, проте, багато. Про це не втомлювалися говорити учасники, що ділилися думками з численними глядачами, які спостерігали за польотами.