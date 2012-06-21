Учора минуло три роки від дня страшної трагедії, коли в небі над Донеччиною було збито літак рейсу МН17. Внаслідок катастрофи загинуло 298 людей. Більшість жертв — нідерландці, серед інших — представники 16 країн, зокрема Австралії, Великої Британії, Малайзії, Індонезії.

Президент Петро Порошенко вшанував пам’ять загиблих. «Запалюючи свічки, ми схиляємо голови перед невинними жертвами. Зухвалий злочин, якого могло не статися, якби не російська агресія, російська установка і російська ракета, завезені з території Росії», — написав Президент на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що «наша відповідальність і перед загиблими, і перед майбутніми поколіннями — довести агресору-терористу неминучість відповідальності за всі злочини». За його словами, саме тому одразу в перші дні після трагедії він ухвалив рішення про передачу розслідування Нідерландам. Він наголосив, що це «наша спільна відповідь на геополітичні амбіції тих, хто намагається зірвати встановлення істини на найвищому міжнародному рівні. Переконаний: об’єктивність і неупередженість нідерландського правосуддя завершить цей шлях. Це наш спільний обов’язок перед пам’яттю тих, биття чиїх сердець рівно три роки тому обірвала російська ракета», — наголосив Президент.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який також вшанував пам’ять загиблих рейсу МН17, наголосив: з’являється дедалі більше доказів того, що катастрофа літака була спланованим терористичним актом. Про це також ідеться в дописі на його сторінці у Facebook.

Як повідомляє Радіо Свобода, понад 2 тисячі родичів жертв катастрофи зібралися вчора в Нідерландах, щоб відкрити меморіал, присвячений загиблим. Його споруджено у місті Вейфгейзен біля амстердамського аеропорту «Схіпгол гвіжкт», звідки 17 липня 2014 року вилетів літак Боїнг-777 «Малайзійських авіаліній», але так і не долетів до точки призначення — Куала-Лумпура.

Ініціатори відкриття називають його «живим меморіалом», оскільки там висаджено 298 дерев — за кількістю загиблих у катастрофі. Дерева оточено соняшниками — квітами, які розквітають у липні. У церемонії відкриття взяли участь король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима.

У Євросоюзі очікують, що всі країни, які можуть сприяти розслідуванню цієї трагедії, зроблять усе для притягнення винних до відповідальності. Про це йдеться в декларації Високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні до третіх роковин трагедії, повідомляє УНІАН. «Ми очікуємо, що всі держави, які зможуть сприяти розслідуванню й кримінальному переслідуванню відповідальних, робитимуть це на вимогу резолюції 2166 Ради безпеки ООН», — ідеться в декларації.

Високий представник наголосила, що для притягнення винних до відповідальності кримінальне розслідування потребує постійної підтримки міжнародного співтовариства. «Оскільки робота спільної слідчої групи щодо окремих підозрюваних ще триває, дуже важливо, щоб слідчі могли самостійно ретельно виконувати свою роботу», — вважає головний дипломат ЄС. Вона підтримала рішення обрати національну систему правосуддя Нідерландів у справі МН17 і назвала це важливим кроком у покаранні винних за цей страшний злочин.

Тим часом російський Forbes із посиланням на звіт ради з безпеки Нідерландів повідомляє, що Росія заборонила польоти авіації в суміжному з Донбасом повітряному просторі за день до авіакатастрофи — 16 липня 2014 року. Заборона стосувалася польотів нижче за 16 150 метрів, тобто фактично поширювалася на всю цивільну авіацію. Це висота, яку може досягти ЗРК «Бук», який, як встановила спільна слідча група, і збив літак «Малайзійських авіаліній».

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»