11-річний хлопчик здобув ступінь бакалавра фізики в університеті бельгійського міста Антверпен після успішного завершення трирічного курсу навчання за рік і перейшовши на магістратуру. Про це повідомило видання Brussels Time.

Юного таланта звати Лоран Саймонс, родом він із міста Остенде, яке розташоване у фламандському регіоні країни. «Саймонс розпочав навчання на бакалавра з фізики в березні 2020 року, і закінчив університет із 85-відсотковою успішністю, що стало найвищим показником», — сказав журналістам речник університету. Він також розповів, що Лоран Саймонс уже пройшов курси магістерської програми і восени офіційно розпочне навчатися на магістра. За словами самого юного студента, він вирішив відкласти усі заняття, щоб пройти курси класичної механіки та квантової фізики, оскільки хоче дізнатися все про ці предмети». «Моя мета — безсмертя. Я хочу віднайти можливості заміняти частини людського тіла на механічні. Я вже визначив, як це можна зробити. Квантова фізика — вивчення найдрібніших частинок — це перша частина головоломки», — сказав Лоран Саймонс. Він переконаний, що для досягнення такої мети важливі дві речі: здобуття знань та їх застосування. «Щоб досягти другого, я хочу співпрацювати з найкращими професорами у світі, заглянути всередину їхнього мозку і з’ясувати, як вони думають», — прагматично додав хлопець.

Раніше вундеркінд навчався в університетах міст Гент (Бельгія) та Ейндговена (Нідерланди), де він отримав необхідні бали, щоб здобути ступінь бакалавра за скороченою програмою в Антверпенському університеті. Навчатися в університеті Ейндговена він розпочав, коли йому виповнилося дев’ять років, і став наймолодшим студентом, який здобув диплом про вищу освіту.