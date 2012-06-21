Кам’яну синагогу у селі Вільхівці в Тячівському районі на Закарпатті збудовано ще в 1705 році. Її справедливо вважають однією з найстаріших в Україні. Як свідчать історичні дані, на початку ХХ століття вона слугувала молитовним будинком вижницьким хасидам. Після трагічних подій Голокосту в 1944-му тут влаштували млин.
Протягом наступних десятиліть споруда зазнала значних руйнувань, тож тепер лише склепіння, оздоблені вишуканим ліпленням і фресками, подекуди оригінальні розписи стін нагадують про її колишню красу. Дах протікає.
Імовірно, доля вільховецької синагоги повторила б долю багатьох на Закарпатті, назавжди втрачених, якби на неї не звернули увагу представники єврейських громад із різних країн — учасники наукової конференції в Україні. Улітку цього року в цій будівлі вони провели релігійні читання, нагадавши, яким було її первісне призначення і що вона цінна історична пам’ятка.
Після того у Вільховецькій об’єднаній територіальній громаді глибше зрозуміли значення цієї споруди і для історії села, і для єврейства загалом. Тож вирішили рятувати її від остаточного руйнування.
Тепер відновлюють відомості про синагогу та її колишніх вірян, родини, звичаї й традиції єврейської громади Вільхівців. Адже в довоєнний час представником цієї національності тут був майже кожен п’ятий житель.
На порядку денному — фінансування ремонту синагоги, в якому покладаються й на допомогу закордонних організацій, і на прочан з Ізраїлю. У селі впевнені: історичну споруду, яка стала свідком його історії протягом 300 років, вдасться зберегти.