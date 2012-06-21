Рибу фугу (або такіфугу) знають навіть ті, хто далекий від зоології – це одна з найбільш отруйних істот на Землі.

Якби ви потрапили у середньовічну Японію і за якусь провину вам запропонували з'їсти ціанистий калій або сиру рибу-фугу, то єдиний шанс вижити – вибрати перший варіант. Адже ця найсильніша неорганічна отрута у 275 разів слабша за отруту, яку виділяє фуга.

Проти її отрути тетродотоксину, який накопичується в тканинах риби, вчені досі не знайшли протиотрути, а запасу отрути в одній рибі стільки, що з лишком вистачить на найбільшого морського хижака. Втім, різні тканини фугу отруйні неоднаково. Наприклад, м'ясо майже не отруйне, і особливо вправний кухар може приготувати фугу так, що її можна буде з'їсти, не побоюючись за життя.

Як з’ясувалося, фугу не самі синтезують свою отруту – їм вона дістається від особливих бактерій, яких риби з'їдають разом з їжею. Фугу можна штучно вирощувати так, щоб риба не їла бактерій, і тоді фугу вийде абсолютно нетоксичною. Але при цьому, як пишуть в журналі Toxicon вчені з Університету Кітасато і Університету Нагасакі, нетоксичні фугу виростають в середньому на 6% коротшими і на 24% легшими, ніж їх наповнені отрутою родичі.

Вчені проводили експерименти з бурими фугу (або бурими скалозубами), які, якщо їм не давали стати отруйними, були не тільки дрібнішими, але і більш агресивнішими, ніж отруйні, а в крові у них було більше кортизолу і кортиколиберину – двох гормонів, рівень яких підвищується при стресі.

З більш ранніх досліджень відомо, що без отрути риби фугу поводяться більш нервово і схильні вибирати більш небезпечну поведінку – ризиковану в першу чергу для них самих. Все це говорить про те, що смертельний тетродотоксин заспокоює риб, допомагає їм впоратися зі стресом – тому отруйні фугу в природному середовищі виростають більш спокійними і більшими за розмірами.

ДОВІДКА «УК»

Цікаві факти про рибу фугу

Фугу – маленька рибка розміром з долоню, яка може плавати хвостом вперед. Замість луски у неї тонка еластична шкіра. Якщо фугу налякати, вона миттєво роздується і надувається у формі кулі, стає рибою-їжаком з гострими колючками. У такому здутому стані вона втричі більша за свої природні розміри. Відбувається це завдяки воді, яку рибка різко всмоктує в себе.

Смертельна отрута – тетродотоксин – є в молочках, ікрі, на статевих органах, шкірі та в печінці фугу. Ця речовина має нервово-паралітичну дію. Смертельна доза для людини – один міліграм тетродотоксину. В одній рибці цієї отрути вистачить, щоб вбити 40 людей.

На смак фугу, швидше, курка, ніж риба. А за консистенцією її м'ясо нагадує желе.

Від риби фугу немає протиотрути, тому що в ній велика кількість тетродотоксину, нейтралізувати який сучасними препаратами неможливо. 200 років тому фуга була забороненим делікатесом в Японії. У 1500 році від цього отруйного делікатесу постраждала ціла армія. Саме через цей випадок фугу заборонили до вживання. Тільки після того, як в 1700 році міністр Хіробумі Іто спробував м'ясо смертоносної риби, він від захоплення зняв вето.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»