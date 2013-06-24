До кінця листопада NASA проведе експеримент і запустить тестовий космічний корабель, щоб він зіштовхнувся з астероїдом, який перебуває від Землі на відстані близько 11 мільйонів кілометрів. Ця операція, яка називається «місією планетарної оборони», спрямована на те, щоб дати людству змогу бути готовим, якщо виникне загроза зіткнення планети з астероїдом. Нині траєкторія жодного з великих астероїдів не загрожує Землі. Але місія NASA має на меті провести підготовку до такої гіпотетичної ситуації.

«Ми не хочемо опинитися у становищі, коли астероїд прямуватиме до Землі, а ми будемо змушені випробувати цей метод уперше», — сказав керівник департаменту планетарної оборони NASA Ліндлі Джонсон, повідомляє CNN.

Астероїд, з яким має зіткнутися тестовий корабель, теж нічим не загрожує Землі. Але зіткнення з ним дасть змогу зрозуміти, наскільки зміниться його орбіта. Зіткнення здійснюватиме літальний апарат DART — Double Asteroid Redirection Test, що перекладається з англійської як тест на подвійне переспрямування астероїда. Його запустять у Каліфорнії 23 листопада з бази Ванденберг. Ціллю корабля буде подвійна система астероїдів, що складається з Дідимоса і його супутника Діморфоса, діаметр яких становить 760 і 160 метрів відповідно. Корабель зі швидкістю 23 760 кілометрів за годину зіткнеться з Діморфосом, аби змінити напрямок руху астероїда. Процес фіксуватимуть супутники, а в момент зіткнення ці небесні тіла перебуватимуть у межах видимості земних оптичних телескопів. Для цієї місії обрали Діморфос, оскільки астероїди його розміру можуть становити загрозу для Землі.

Очікують, що такий удар корабля знизить швидкість астероїда приблизно на 1%. Цього досить, щоб змінити його орбітальний період. Якщо місія пройде успішно, то DART зіткнеться з астероїдом наприкінці вересня 2022 року.

Поблизу Землі зафіксовано близько 27 тисяч астероїдів. За даними NASA, один із двох ідентифікованих астероїдів у Сонячній системі, які становлять найбільший ризик для нашої планети, — Бенну діаметром 500 метрів. Але ризик зіткнення з ним становитиме лише 0,057% аж 2300 року.