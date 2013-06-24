Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA заявило про відновлення зв'язку із мінісупутником CAPSTONE, що прямує до Місяця.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозіNASA.
«Оператори місії відновили зв’язок із космічним апаратом NASA Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE)», - заявили в американському відомстві.
У NASA також пообіцяли надати більше деталей з цього питання згодом.
Зазначається, що кілька днів тому інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA втратили зв'язок із мінісупутником CAPSTONE.
Нагадаємо, 28 червня американська компанія Rocket Lab запустила ракету-носій Electron із мінісупутником CAPSTONE від NASA на борту.
25-кілограмовий супутник втратив зв'язокз інженерами 4 липня незабаром після виходу з орбіти Землі.
CAPSTONE прямує до Місяця для перевірки стабільності орбіти, яку NASA планує використовувати для майбутньої космічної станції Gateway.