Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору NASA дозволило Університету Колорадо в Боулдері і розробникам з Lockheed Martin виконати місію «Янус», в рамках якої в 2022 році буде запущено два невеликих супутники для вивчення двох пар подвійних астероїдів.
Два космічні кораблі розміром з ручну поклажу і вагою майже 36 кг повинні надіслати на Землю перші зображення цих незвичайних об'єктів з високою роздільною здатністю.
Подвійні астероїди були відкриті лише в 1993 році, коли космічний зонд Галілео пролетів повз пару астероїдів під назвою 243 Іда. Тоді було вперше з’ясовано, що астероїди можуть утворювати зв'язки і обертатися навколо один одного.
Нині вченим відомі десятки подвійних або навіть потрійних астероїдних систем. Однак про їхню природу і те, як утворюються такі зв'язки, відомо поки дуже мало. Нова місія покликана вирішити цю проблему.
«Подвійні астероїди – це клас об'єктів, про які у нас немає високоточних наукових даних. Все, що ми знаємо про них, засноване на наземних спостереженнях, які не можуть дати безлічі подробиць, одержуваних при близькому вивченні», – каже Деніел Шірес, керівник місії «Янус».
Названа на честь дволикого римського бога місія була схвалена після огляду проєкту в рамках програми агентства SIMPLEx. Місія складатиметься з двох ідентичних космічних кораблів, розмір яких менший, ніж більшість міжпланетних зондів. Це відображає останні технологічні досягнення, які дозволяють створювати менш габаритні і більш маневрені космічні кораблі.
Після запуску зонди спрямують по різних траєкторіях для зустрічі з двома системами подвійних астероїдів 1996 FG3 і 1991 VH. Ці об'єкти з важкопередбачуваними орбітами знаходяться за межами орбіти Марса.
«Як тільки ми побачимо їх ближче, у нас буде багато запитань, на які ми зможемо відповісти, але вони також піднімуть нові запитання. Ми думаємо, що «Янус» буде тим поштовхом для нових місій до подвійних астероїдів», – каже на останок Деніел Шірес.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»