Уряд схвалив Оновлений національний визначений внесок України до Паризької угоди (НВВ2). У документі закладено мету: до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990-м.

Серед основних заходів досягнення такого показника в подальші 10 років: модернізація енергетичних та промислових підприємств; розвиток відновлюваних джерел енергії; заходи енергоефективності в усіх секторах економіки від виробництва, транспортування до споживання; термомодернізація будівель; збільшення частки органічного сільського господарства та ресурсоощадних практик сільського господарства; електрифікація та оновлення транспорту; запровадження ієрархії управління відходами; збільшення лісистості та реформа управління лісовим фондом.

За оцінками науковців, у наступні 10 років усі країни мають закласти основи для трансформації різних секторів економіки, щоб зменшити викиди в атмосферу. Україна як частина світової спільноти — теж активний учасник боротьби із глобальним викликом.