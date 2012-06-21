Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Наступного тижня два космічних зонда здійснять обліт Венери з інтервалом у 30 годин один від одного на шляху до внутрішніх країв Сонячної системи. 9 серпня сонячний орбітальний апарат пройде повз планету, яку часто називають «близнюком Землі», а 10 серпня –орбітальний апарат BepiColombo Mercury.

Відправка космічного корабля до Меркурія і Венери вимагає таких же витрат енергії, якщо не більше, як політ на Марс і далі. Це пов'язано з тим, що, в той час як подорож у зовнішній бік сонячної систему вимагає набору швидкості, перехід у внутрішню сонячну систему означає втрату швидкості. Тобто космічний корабель, що наближається до Сонця, повинен або використовувати масивні ракети, або знайти інший спосіб гальмування.

З 1970-х років світові космічні агентства вдосконалюють використання маневрів з рогаткою для зміни швидкості космічних кораблів без використання ракет. Перші маневри з рогаткою були використані в місії Pioneer 11, коли космічний корабель використовував гравітаційне тяжіння Юпітера, щоб облетіти Сатурн.

Для внутрішньої системи ці маневри з рогаткою складніші, вони часто вимагають декількох прольотів над однією планетою по кілька разів, щоб досягти бажаного пункту призначення.

Мета обльоту сонячного орбітального апарату НАСА / ЄКА на наступному тижні – вивести космічний корабель з площини екліптики, щоб він зміг отримати перші зображення полюсів Сонця. Тим часом, обліт Венери космічним апаратом ЄКА / ДЖАКСА BepiColombo разом з його сонячною електричною руховою установкою і шістьма майбутніми обльотами Меркурія допоможе йому досягти Меркурія і вийти на стабільну орбіту навколо планети.

Solar Orbiter першим досягне Венери, пролетівши він неї на відстані 7995 км (4968 миль) о 04:42 за Гринвічем 9 серпня. А 10 серпня о 14:48 за Гринвічем повз Венеру прилетить BepiColombo. Відстань до Венери становитиме лише 550 км (342 миль).

За даними ESA, буде неможливо отримати зображення прольоту з високою роздільною здатністю, тому що Solar Orbiter повернуть не в той бік, щоб його сонячні панелі були спрямовані на Сонце, в той час як BepiColombo, що складається з двох пристикованих зондів, і його основна камера будуть приховані під транспортним модулем корабля. Однак чорно-білі зображення з низьким дозволом таки вдасться зробити камерами BepiColombo. Вони будуть завантажуватися партіями після зустрічі протягом наступних двох днів.

Під час обльотів два космічні кораблі збиратимуть дані про магнітне і плазмове середовище Венери, а також контактуватимуть з космічним кораблем JAXA Akatsuki, який вже знаходиться на орбіті Венери. Ці дані використають при плануванні орбітального апарату ЄКА EnVision Venus, запуск якого заплановано на 2030-і роки.