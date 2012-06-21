«Треба збільшувати кількість громадського транспорту з 11 травня для того, щоб забезпечити можливість добиратись до місць роботи для того бізнесу, який вже буде відкритий і, відповідно, тут кожне місто має розумно й адаптивно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту», – сказав під час засідання уряду його очільник Денис Шмигаль.
Громадський транспорт, особливо у великих містах, становить чималий ризик отримати одразу сотні нових хворих. Тому діяти слід поступово. А початок його роботи планують у межах концепції адаптивного карантину. І цей процес – спільна відповідальність із місцевою владою.
«Кожен міський голова, зокрема великих міст, несе особисту відповідальність за ситуацію у кожному місті і за режим роботи громадського транспорту. З боку Кабміну й Міністерства охорони здоров’я всі алгоритми та процедури за потреби буде розтлумачено додатково», – додав Прем’єр-міністр.
Безпосередньо МОЗ доручено доопрацювати постанову № 211. Йдеться про зміни, ухвалені для пом'якшення карантину. «Прохання працювати швидше, сьогодні треба показати документ, щоб люди почали готувати свій бізнес до запуску... Сьогодні ввечері постанову публікуємо на урядовому сайті», – звернувся Прем’єр до очільника МОЗу Максима Степанова.
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«Урядового кур’єра»