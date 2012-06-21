Аналітики представили звіт з глобальних поставок смартфонів за перше півріччя 2019 року. Визначився смартфон, який за цей час найбільше купляли, і, схоже, здивований ніхто не буде.
Дані щодо постачання пристроїв зібрало агентство IHS Markit. Перше місце посів iPhone XR – всього в першому півріччі 2019 було продано 26,9 мільйона апаратів. На другому місці опинився бюджетний Samsung Galaxy A10 (13,4 мільйона проданих пристроїв). На третьому – Galaxy A50 (12 мільйонів пристроїв).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»