Археологи досить часто знаходять артефакти, які можуть свідчити про те, що стародавні люди, задовго до винаходу писемності, а можливо і мов, знали, що таке числа. Сьогодні вчені все частіше звертають увагу на подібні свідоцтва, щоб якомога більше дізнатися про те, коли людина навчилася рахувати. Статтю, присвячену цій проблемі, опублікував журнал Nature.



У 70-х роках минулого століття в містечку Праделлі поблизу Ангулема у Франції археологи виявили стегнову кістку гієни з десятьма нанесеними в ряд зарубками. Це схоже на те, якби сучасна людина ставила оцінки з метою порахувати що-небудь. Тільки відбувалося це приблизно 60 тисячоліть тому. Археолог з Університету Бордо Франческо Д'Ерріко займається вивченням цього артефакту. Саме він припустив, що нанесені паралельно одна до одної зарубки, ймовірно, не є твором мистецтва і не прикрасою, а записом підрахунку.



Якщо ця теорія буде доведена, то ймовірно, спосіб рахувати могли винайти не люди, а неандертальці, житлом яких і була печера, де було знайдено кістку. Тему появи лічби в науці досліджено мало. «Походження чисел все ще є відносно порожньою нішею в наукових дослідженнях», – каже Рассел Грей, еволюційний біолог з Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Лейпцигу, Німеччина.



Досі вважалося, що рахувати вміють тільки люди. Однак дослідження, проведені у другій половині ХХ століття довели, що елементарні поняття про кількість мають риби, бджоли і навіть новонароджені пташенята. У 2021 році міжнародна група вчених отримала грант Європейської дослідницької ради на десять мільйонів євро для досліджень, присвячених інформації про те, коли, де, за яких обставин і чому люди стали рахувати.



Цей проєкт отримав назву «Еволюція когнітивних інструментів для кількісної оцінки». Він може перевернути усі наші знання про навички як сучасних людей, так і неандертальців.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»