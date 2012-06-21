Сигару, яку прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль недокурив у 1947 році, продали на аукціоні RR Auction у США за 12,262 долари.
Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку.
Стартова ціна лота становила тисячу доларів.
До лоту додана фотографія прем’єра з цією сигарою. На фото є його автограф.
Черчилль не докурив сигару La Corona 11 травня 1947 року, перебуваючи у французькому аеропорту Ле Бурже, пізніше її підібрав член екіпажу, який перевозив політика з бази Королівських ВПС уНортхолт.
Сигари були невід'ємною частиною іміджу Черчілля. Практично на всіх фотографіях він демонструє свою шкідливу звичку.
У 2010 році в Лондоні розпродали колекцію особистих речей Черчілля. Тоді гаванська сигара, якою Черчілль у 1963 році пригостив свого приятеля, пішла з молотка за 2 тисячі 125 фунтів.