Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Студенти національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» розробили унікальний сервіс онлайн-моніторингу пожежної небезпеки лісових територій «Forest Foresight».
На тлі недавніх масштабних лісових пожеж у Чорнобильській зоні та прилеглих до неї областей ця розробка набуває особливої актуальності і, без сумніву, зацікавить фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Та й самі автори розробки подальший розвиток проєкту бачать у тісній співпраці з надзвичайниками.
Для функціонування «Forest Foresight» задіяні супутникові мультиспектральні знімки, які дають можливість детального аналізу пожежонебезпеки територій. Він виконується за допомогою нейронної мережі, яка навчалася на даних лісової пожежі в Каліфорнії «Camp Fire».
Як повідомляє SQ, наукова частина стартапу представлена на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, за результатами якого зайняла I місце в секції «Інформаційні технології».