Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що протягом липня Ощадбанк перерахує на рахунки 325 тисяч людей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, залишки коштів таких пільг, які не було використано протягом опалювального сезону 2021—2022 років. У підсумку люди отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 мільйонів гривень.

Вона повідомила, що, попри додаткове навантаження, пов’язане з воєнним станом та великою кількістю внутрішньо переміщених людей, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які було сформовано на облікових записах пільговиків станом на 01.06.2022. Перевірку завершено, і всю необхідну інформацію передано до Ощадбанку.

Протягом липня 2022 року Ощадбанк зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів.

Дізнатися про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку. Якщо в людини, яка отримує пільги, немає рахунку в АТ «Ощадбанк», то вона може відкрити його.