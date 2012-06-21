Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У найближчому майбутньому пенсію за віком в Україні призначатимуть автоматично. Провести розрахунок розміру таких виплат можна буде в он-лайн режимі.
Саме про це йдеться в Указі Президента України №837/2019, яким регламентовано створення низки законопроектів у цій царині.
У цьому документі зазначається, що з 31 грудня 2019 року в Україні більшість адміністративних послуг надаватиметься у електронному вигляді. До них також відноситься і пенсійне забезпечення. Останнє супроводжуватиме веб-портал Пенсійного фонду України. Також незабаром почне свою роботу «Пенсійний калькулятор» для автоматичного перерахунку пенсій.
А з червня 2020 року в Україні буде введено наступні зміни:
♦ механізм автоматичного, без особистого звертання особи, призначень пенсій після досягнення певного пенсійного віку;
♦обов’язкова професійна накопичувальна пенсійна реформа для працівників, які зайняті на роботах із шкідливими та тяжкими умовами праці.