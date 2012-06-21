Компанія Nikon заявила про намір повністю зупинити виробництво дзеркальних камер в Японії. Про це повідомляє газета Asahi.

Очікується, що після відходу з внутрішнього ринку, виробництво камер повністю перейде на підприємство в Таїланді. При цьому на японських заводах збережеться випуск змінних об'єктивів і запчастин.

У компанії відзначили, що таке рішення прийнято на тлі падіння попиту на дзеркальні фотоапарати в зв'язку з популяризацією смартфонів, завдяки яким користувач може мати якісну камеру завжди під рукою.

Згідно з наведеними даними видання, за 2012 рік обсяг продажів цифрової фототехніки Nikon впав на суму понад 13,3 мільярда доларів, а в 2020 році –на понад 3,8 мільярда. Особливо постраждали продажі колись популярних дзеркальних камер Nikon.

За підсумками останнього фінансового року, який завершився 31 березня, обсяги продажів японської компанії звалилися на 24%.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»