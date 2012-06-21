Сонячне затемнення, яке можна було побачити 2 липня, не було видно в Німеччині. Тим не менш, радіолюбитель з Шлезвіг-Гольштейн, земля Федеративної Республіки Німеччини, встиг зробити вражаючий знімок, використавши китайський супутник «Лонцзян 2».
Райнхард Кюн живе в Сорупі (земля Шлезвіг-Гольштейн), йому виповнилося 70 років. Колись він працював банкіром, нині він затятий радіолюбитьль, а в його саду височить величезна антена – заввишки 13 метрів і шириною 10 метрів.
З допомогою цієї супер антени гер Кюн зумів сфотографувати затемнення Сонця з Місяця, яке любителі астрономії мали змогу спостерігати 2 липня. На фото видно на передньому плані кратери задньої частини Місяця, а на зображенні Землі, у лівому кутку зверху, – чорна пляма, що означає сонячне затемнення над Тихим океаном поблизу Чилі.
Оскільки Земля крутиться, Китай час від часу втрачає радіозв'язок із супутниками, які рухаються навколо Місяця. Радіостанції в інших частинах світу, як, наприклад, Kühn, переймають контроль над супутниками на той час, коли Китай знову може ними керувати. До речі, Райнхард Кюн також допоміг висадити китайський зонд «Chang'e 4» на задній частині Місяця .
Як стало відомо супутник «Лонцзян 2» більше не робитиме знімків. Він «помре» вдарившись об поверхню Місяця, щоб уникнути космічного сміття.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»