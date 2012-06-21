Компанія Nokia планує скоротити до 10 тисяч робочих місць протягом двох наступних років. Про це повідомляє фінський інформаційний портал Yle. За рахунок масових скорочень компанія розраховує домогтися економії в розмірі 600 мільйонів євро до кінця 2023 року.

Нині в Nokia працює понад 90 тисяч осіб. Скорочення відбуватимуться в залежності від ситуації на ринку.

За даними керівництва компанії, у Фінляндії загальна кількість робочих місць швидше виросте, тому що мережа 5G вимагає працевлаштування нових досвідчених фахівців. Тому, як вважають експерти, співробітники, які підпали під скорочення, досить швидко знайдуть собі роботу за фахом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»

