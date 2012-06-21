Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Дванадцятирічному норвезькому хлопчику Сандеру Магнусу Вангу потрібно було знайти втрачену каблучку свого діда. Замість неї, з допомогою металошукача, він знайшов золоту прикрасу 1500-річної давності.

Золота каблучка пізнього римського періоду, також відомого як період міграції, вважається доказом того, що в той час в Північній Європі існували багаті і впливові люди.

Дванадцятирічний Сандер Магнус Ванг з округу Тренделаг шукав шлюбну каблучку свого діда Томаса Ванга, який цієї зими її ненароком загубив.

Сандеру придбали металошукач і цього літа він розпочав пошуки втраченої сімейної реліквії. Коли знайшов золото на землі, закричав: «У мене дуже гучний звук», – розповів він згодом про знахідку національному телеканалу NRK.

Його дід, Томас Ванг, сказав, що сподівався повернути собі шлюбну каблучку, яку він втратив цієї зими, але він був задоволений «чудовою знахідкою».

Про свою незвичну знахідку дід з онуком швидко повідомили археологам, щоб переконатися, що вони не зробили нічого протизаконного.

«Ми не отримуємо так багато запитів такого роду, так що це трохи особливе», – сказала NRK археолог Ханне Хауген з відділу культурної спадщини муніципалітету округу Тренделаг.

За оцінкою археологів, золотій каблучці майже 1500 років. Ось чому її датують пізнім римським періодом або часом міграції, каже Хауген.

«Мабуть, спочатку це було маленьке кільце на палець з золота. Згодом на нього нанизали тонкі смужки золота, які ми інтерпретуємо як платіжне золото. Так що, ймовірно, це просто валюта для оплати товарів і послуг», – розмірковує про знахідку археолог Ханне Хауген.

«Ми вважаємо, що в той час були люди, у яких були ресурси і багатство. У цій каблучці чимало золота. Тепер у нас є велика цінність, яку хтось втратив, сховав або приніс у жертву 1500 років тому», – сказала вона.

Каблучку повернуть у Музей науки Університету NTNU після рентгенографії і очищення. Про винагороду Сандера Магнуса Ванга в повідомленні не йдеться.