6 жовтня відбулася презентація нових можливостей програми ЄС «Цифрова Європа». Її офіційно запустили у 2021 році для економічного відновлення та цифрової трансформації європейських країн внаслідок пандемії COVID-19. Але з повномасштабним російським вторгненням для України «Цифрова Європа» набула нового значення. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Участь України в програмі “Цифрова Європа” — це ще один крок, щоб зробити нашу країну найзручнішою цифровою державою у світі. Українці мають змогу отримати гранти для технологічних проектів, які можна масштабувати на всі країни ЄС. Загалом бюджет для цифрових грантів рекордний — 6 млрд євро. Також українські спеціалісти можуть долучитися до мережі Європейських цифрових хабів. Вивчати найкращі міжнародні практики та ділитися досвідом цифровізації», — зазначив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У межах програми можна отримати фінансування для розвитку власних проектів: загальний фонд програми становить 7,5 мільярда євро до 2027 року. 6 з них виділено на фінансування напрямів Програми, що доступні для України. А саме — високопродуктивний комп’ютинг, штучний інтелект, цифрові навички й використання технологій в економіці та суспільстві.

«Попри російське вторгнення українці шукають і знаходять шляхи для розвитку не тільки власного бізнесу, а й репутації України на світовій арені загалом. Програма “Цифрова Європа” збільшить кількість можливостей для ІТ-бізнесу, інноваційних просторів та освітніх закладів, а також дасть змогу вивчити та запровадити європейські практики, що згодом стануть новим стандартом», — підкреслила заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Національним контактним пунктом у межах Програми стане Офіс з розвитку підприємництва та експорту. У центрі потенційні заявники можуть отримати консультації й необхідну інформацію.

«Завдяки національному контактному пункту реалізувати українські інноваційні проекти стане ще простіше. Адже наша робота направлена на те, щоб розповідати про актуальні діджитал-можливості, полегшувати доступ до конкурсів програми «Цифрова Європа» та показувати кроки, які необхідно зробити, щоб отримати фінансування для реалізації й масштабування ідеї. Це сприятиме впровадженню цифрової трансформації в нашій країні, а українським учасникам допоможе стати більш конкурентоспроможними й успішно інтегруватися в цифровий ринок ЄС», — додав директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Завдяки Програмі значно розшириться мережа Європейських цифрових інноваційних хабів, яка допоможе бізнесу тестувати необхідні технології та інструменти для роботи, а також інвестувати в найефективніші з них. Хаби створюватимуть на базі університетів, кластерів, дослідницьких центрів тощо.

«Проект GIZ “Цифровізація МСП у країнах східного партнерства» ставить за мету сприяти створенню та подальшому збільшенню спроможностей Європейських цифрових інноваційних хабів в Україні», — сказав старший радник проекту GIZ «Цифровізація МСП у країнах східного партнерства» Владислав Кавелін.

Захід відбувається в межах програми ЄС «Цифрова Європа», стратегічним реалізатором якої в Україні є Міністерство цифрової трансформації України, практичним консультантом — Офіс з розвитку підприємництва та експорту. Захід проводиться за підтримки GIZ (програма Цифровізація МСП у країнах східного партнерства).