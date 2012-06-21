Будівництво доріг — пріоритет для влади. Тому Україна з 1 березня розпочне масштабне будівництво нових і ремонт наявних автомобільних доріг у межах проєкту «Велике будівництво».

«Ми хочемо з’єднати якісним сполученням усі куточки нашої країни: схід, захід, північ, південь. Ми маємо посилити культурні й соціальні зв’язки, а також зробити доступними важливі соціальні об’єкти: наші лікарні, дитячі садочки та опорні школи», — сказав під час презентації планів з дорожнього будівництва в 2020 році «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування» Президент Володимир Зеленський.

Цього року планують оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено безпрецедентні кошти — понад 85 мільярдів гривень, повідомляє Офіс Президента. «Це, по-перше, 31 мільярд з Державного дорожнього фонду. По-друге, залучення у банках понад 19 мільярдів під державні гарантії. Минулого тижня мною підписано зміни до Бюджетного кодексу й держбюджету на 2020 рік, які дадуть змогу Укравтодору все це зробити», — повідомив Президент.

На будівництво державних доріг передбачено частину коштів, які НАК «Нафтогаз України» отримала від Газпрому за підсумками Стокгольмського арбітражу.

Глава держави наголосив на важливості будівництва місцевих доріг. «Ми ставимо за мету цьогоріч побудувати таких 2,5 тисячі кілометрів. Для досягнення мети надано рекордні 22,2 мільярда гривень. Це на 70% більше, ніж витрачено торік», — підкреслив Володимир Зеленський.

Масштабне будівництво доріг дасть змогу створити близько 12 тисяч робочих місць. «Уряд у стислі терміни має ухвалити всі необхідні рішення для максимально швидкого початку робіт і ефективного використання цих коштів», — наголосив глава держави.

А ямкові ремонти на дорогах мають піти в минуле: «Довгі роки існував так званий успішний стартап, завдяки якому чиновники побудували собі не один маєток. Цей стартап називається «ямковий ремонт». Ми кажемо про будівництво й капітальний ремонт доріг. У загальному обсязі робіт вони мають становити не менш як 80%, — наголосив глава держави і висловив сподівання: — Навесні разом зі снігом не зійде асфальт». Тому на всі роботи має бути гарантія і відповідальність підрядника.

«Ми будуємо один раз і на довгі роки», — підкреслив він.

А Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що під час масштабного дорожнього будівництва не працюватимуть жодні корупційні схеми: «Ми обіцяємо, що не буде корупції, «схематозів», «відкатів». Ми будуємо не дороги, а можливості. Кожна дорога — це не просто об’єкт інфраструктури, це можливості для людей, які проживають на тій чи іншій території».

За п’ять місяців разом з командами в областях уряд провів великий аудит того, що вже зроблено на місцях. За підсумками інвентаризації зробили генеральний план реконструкцій та будівництва доріг. Створили єдину інфраструктурну карту країни, на яку нанесли понад 111 тисяч соціально важливих об’єктів.

Кожна область має узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати за рахунок субвенції. У пріоритеті — дороги до опорних шкіл і лікарень.

«Усі необхідні механізми уряд створив. Відповідальність за вчасний старт проєкту — на головах ОДА. Закарпатська, Львівська, Сумська області ще не подали і не узгодили з Укравтодором своїх планів. Березень починається через 19 днів. Часу на розкачку немає! Велике будівництво — це не про асфальт чи бетон. Це про нову якість життя українців. Тому ми маємо працювати швидко, якісно та скоординовано. Якісна мережа доріг — основа для модернізаційного прориву України», — написав згодом очільник уряду у фейсбуці.

А Міністерство інфраструктури планує цьогоріч збільшити обсяг річкових вантажних перевезень на 20%, повідомив під час презентації міністр інфраструктури Владислав Криклій. Торік річкові перевезення зросли на 20%, або на 2 мільйони тонн. Тож план цілком реальний. І кожен мільйон тонн вантажів, які перевозять річками, а не трасами, дає змогу економити мільярд гривень на утримання доріг упродовж чотирьох років.

Міністр зазначив: він сподівається, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить закон про внутрішній водний транспорт, повідомляє УНІАН. А Мінінфраструктури планує провести тотальне перезавантаження Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки). Фахівці, які там працюватимуть, отримуватимуть гідну заробітну плату, і в такий спосіб триватиме боротьба з корупцією в цьому важливому органі.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»