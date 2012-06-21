Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Презентація нового покоління смартфонів iPhone 13 має відбутися у вересні 2021 року. Стало відомо, що нові гаджети від Apple можуть отримати функції, давно доступні Android-смартфонам.

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За інформацією порталу MacRumors, майбутній iPhone 13 оснастять поліпшеною бездротовою зарядкою. Також у гаджета з'явиться збільшена зарядна котушка і більш потужні магніти.

Крім цього, iPhone зможе заряджати інші пристрої завдяки реверсивній зарядці – така функція застосовується в Android-флагманів вже кілька років.

Також новий iPhone отримає підтримку запису відео в портретному режимі і можливість додавати до відзнятиго відео динамічне розмиття. Це вдасться реалізувати за допомогою спеціальних алгоритмів обробки зображення.

Раніше інсайдери розкрили зовнішній вигляд всіх iPhone 13. Фотографією чотирьох точних макетів майбутніх смартфонів поділився один з виробників аксесуарів. У сімейство увійдуть чотири моделі, причому у молодших смартфонів в лінійці сенсори камер будуть розташовуватися по-новому.

Крім того, аналітики спрогнозували можливі ціни на нову лінійку смартфонів iPhone. За їх даними, ціни залишаться на тому ж рівні, що і при продажу iPhone 12.

Однією з нових функцій «яблучного» гаджета може стати дисплей, який ніколи не відключається, а частота його оновлення нарешті буде досягати 120 Гц.

Крім того, Apple працює над поверненням сканера відбитків пальців Touch ID, однак на цей раз він буде прихований під дисплеєм телефону. Зовнішній вигляд гаджета при цьому не зміниться, і дизайн залишиться майже таким же, як і у iPhone 12.

Вихід iPhone 13 повинен відбутися на початку цієї осені. Тим часом, недавнє дослідження показує, що кожен п'ятий житель США готовий відмовитися від покупки наступного покоління iPhone через острах числа «13» у назві.

«74% опитаних вважають, що наступний iPhone не повинен називатися iPhone 13», - показало дослідження.

Порядку 38% респондентів висловилися за те, щоб новий смартфон від Apple називався просто iPhone, а ще 16% опитаних вважають, що в назві краще відобразити рік випуску – iPhone 21.

Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", iPhone SE 2022 стане найдешевшим 5G-смартфоном Apple. Він матиме покращену версією за попередню