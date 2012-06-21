Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Кілька тектонічних плит, що утворюють африканський континент, поступово віддаляються один від одного. Йдеться про Сомалі, Нубійску і Аравійську плити. Через деякий час вони можуть віддалитися одина від одної на таку відстань, що утворять океан.

Як відзначають вчені з Університету Лідса, в регіоні Афар вже почала формуватися океанічна кора, яка різко відрізняється від континентальної за складом і щільністю. Дослідники впевнені, що завдяки цьому процесу їм вдасться вивчити те, як саме відбувається тектонічний розрив і з якої причини всі три плити почали віддалятися одина від одної.

Нині найпопулярніша теорія цього процесу полягає в тому, що масивні, розпечені породи з мантії пузиряться прямо в точці, де зустрічаються три плити, проте вчені підкреслюють, що подібні ідеї важко довести, передає NBC News.

Як розповідає один з геологів, Кен Макдональд, за допомогою GPS-вимірів у вчених є можливість відслідковувати рух плит «аж до декількох міліметрів на рік». «У міру того як ми отримуємо все більше і більше вимірів від GPS, ми можемо отримати набагато більше уявлення про те, що відбувається», – зазначив учений. За його словами, остаточно океан може сформуватися вже через 5-10 мільйонів років.