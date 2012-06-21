Компанія Samsung запатентувала дизайн нової моделі згинаючого смартфона під робочою назвою Z-Fold. Фішкою незвичайного гаджета став його дисплей – на відміну від анонсованого раніше Galaxy Fold, апарат отримає не одну, а дві лінії згину, це дозволить скласти екран відразу втричі у різних положеннях.
Згідно патентною документацією, безрамковий смартфон здатний згинатися в двох місцях різними способами, при цьому одна або дві частини дисплея залишаться функціональними. Інтерфейс моделі буде автоматично підлаштовуватися під видиму частину дисплея.
Користувачі зможуть працювати в режимі багатозадачності, дивитися фільми на великому екрані або використовувати апарат в якості портативної ігрової консолі. На опублікованих ескізах не помітні клавіші, фізичні роз'єми і модулі камер – імовірно мова йде про ранній прототип гаджета.
Технічні характеристики, ціна і дата можливої презентації оригінального пристрою наразі невідомі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»