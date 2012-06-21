Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

З 1-го грудня надійшла у обіг пам’ятна монета номіналом 5 гривень «Місто Слов’янськ», яка поповнила вже класичну серію «Стародавні міста України». У Національному банку України уточнили, що новинка тиражем 35 тисяч одиниць привертає увагу колекціонерів та всіх інших співвітчизників до історії міста, розташованого біля Торських соляних озер на Донеччині.

Адже саме поблизу місця соляного промислу у далекому минулому — в 1645 році з’явися козацька залога для охорони солеварів, а потім фортеця і далі купецьке місто. Тому закономірно на стилізованій композиції на монеті є зображення козака на тлі фрагмента дерев’яної фортеці та написи перших назв міста: «Тор» і «Соляний».

Про сучасний Слов’янськ нагадують зображення приміщення міської ради, міської лікарні, Свято-Воскресенської церкви та фонтану на тлі гори Карачун. «Сучасне місто Слов’янськ є одним із символів в українській боротьбі за повернення окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року», — також нагадує опис монети про новітню історію населеного пункту прифронтової Донеччини.