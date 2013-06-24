Офіційна платформа WAR.UKRAINE.UA про війну рф проти України відтепер доступна для італомовної аудиторії — https://war.ukraine.ua/it/. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сайт, який був створений у перші тижні повномасштабного вторгнення росії та фінансований ЄС, має на меті надавати перевірену та актуальну інформацію про війну, її причини та наслідки, а також розповідати історії героїзму українців та документувати воєнні злочини рф.

Окрім щоденних оновлень, італомовна аудиторія отримала доступ до:· онлайн-архіву воєнних злочинів Росії, який з квітня 2022 року документує воєнні злочини, а також надає докази та свідчення потерпілих;

· спецпроекту «Russia's Famine Game» про глобальну продовольчу кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну, знищенням українського врожаю та блокуванням морських портів;

· хроніки російської агресії, яка розпочалася у 2014 році зі спроби анексії Кримського півострова;

· розділу про український спротив, який розповідає 190+людських історій про військовослужбовців, волонтерів та цивільних осіб;

· фотобанк, який містить найбільш знакові світлини з 24 лютого 2022 року;

· а також багато інтерв'ю, експертних статей та лонгрідів для кращого розуміння причин та наслідків брутальної агресії росії проти України та світу.

Сайт є частиною офіційної цифрової екосистеми UKRAINE.UA і заразі доступний 8 мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, російською, арабською, китайською та італійською.

Довідково

WAR.UKRAINE.UA— проект, який розвиває Міністерство закордонних справ України спільно з громадською організацією BRAND UKRAINE за фінансової підтримки Європейського Союзу. Платформа надає актуальну інформацію про війну Росії проти України 8 мовами, розповідає історії українських героїв та очевидців війни, архівує задокументовані воєнні злочини рф та допомагає заглибитися в контекст подій минулого, сьогодення та майбутнього України.