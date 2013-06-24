З нагоди Всесвітнього дня соціальної роботи Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович провела зустріч із експертами – представниками освітнього середовища України «Нові горизонти соціальної роботи: роль освіти» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні в центрі уваги Мінсоцполітики соціальні працівники – фахівці, які безпосередньо надають послуги людям. Від їхньої професійності, від рішень, які вони приймають, залежать долі та життя людей. Якісне навчання соціальних працівників має орієнтуватись на перспективні напрями розвитку соціальної роботи в Україні та світі, на готовність студентів до прийняття рішень в умовах невизначеності, на розвиток у них уміння мислити творчо та діяти проактивно», – сказала Оксана Жолнович.

За словами Міністра, одними із ключових партнерів Мінсоцполітики в реформуванні соціальної сфери є заклади вищої освіти, що готують фахівців із соціальної роботи, адже належна підготовка соціальних працівників ще на етапі навчання допомагає забезпечити у майбутньому системний підхід до надання допомоги людям, які її потребують.

Під час зустрічі Оксана Жолнович презентувала нову візію розвитку соціальної сфери України та закликала представників наукового середовища до співпраці в межах пріоритетних напрямів роботи Мінсоцполітики.

Учасники заходу обговорили виклики, що постали у соціальній сфері як наслідки агресії рф проти України, усунення та подолання яких вимагає масштабних змін і впровадження нових підходів до надання соціальних послуг.

Також на зустрічі було порушено проблемні питання підготовки фахівців із соціальної роботи в нинішніх умовах.