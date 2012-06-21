Прокуратура АР Крим та м. Севастополя перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі п’ятьох громадян України в окупованому Криму, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, а також Ельдар Одаманов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усеїнов. Дії окупантів кваліфіковано як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

У зв’язку із застосуванням до Нарімана Джелялова поводження під час його незаконного утримання, яке прирівнюється до катувань, прокуратура АР Крим та м. Севастополя розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України. Пресслужба прокуратури АРК повідомила на сторінці у фейсбуці, що незаконне ув’язнення осіб, застосування до них тортур та нелюдського поводження заборонено статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином, і відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду — злочином проти людяності.

У понеділок підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя ухвалив узяти під варту на 60 діб до 4 листопада Джелялова та братів Азіза і Асана Ахтемових. Їм оголосили підозру в нібито причетності до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня за частиною 1 статті 281 (диверсія) Кримінального кодексу РФ.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконними обшуками та затриманнями в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Укрінформ. А Президент Володимир Зеленський розцінює чергові обшуки і затримання в окупованому Криму як болючу реакцію окупантів на початок роботи Кримської платформи і вимагає звільнити затриманих.

Небайдужі кримчани вже почали виходити на акції протесту проти свавілля окупантів, через що також зазнають переслідувань і затримань. Та попри посилення репресій, люди перестають боятися. І це слугує добрим знаком для майбутньої деокупації півострова.