Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вже напрацювало план впровадження безбар’єрних рішень. Його метою є 100-відсоткова відповідність відновлених об’єктів нормам і стандартам доступності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Одним з ключових інструментів стане прийнята напередодні постанова Кабінету Міністрів щодо забезпечення умов безбар’єрності, енергоефективності та вимог цивільного захисту.

Відповідні рішення Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков презентував у рамках засідання Ради безбар’єрності. Воно відбулось 15 лютого за участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Першої леді Олени Зеленської.

«На сьогодні переважна більшість об’єктів фізичного оточення не є адаптованими для користування маломобільними групами населення. За нашими оцінками, тільки 20% об’єктів фізичного оточення і 30% споруд цивільного захисту є безбар’єрними або частково безбар’єрними. Війна тільки загострює ці системні проблеми.

Для їхнього вирішення команда Мінінфраструктури вже напрацювала деталізований план дій. Ми комплексно підходимо до питань відбудови і вже зараз закладаємо необхідні умови, зокрема приймаючи необхідні нормативно-правові акти. Йдеться про вдосконалення будівельних норм та стандартів, контроль за їх дотриманням, моніторинг безбар’єрності.

Передбачені планом рішення є результатом наших консультацій з місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями, експертами. Для нас важливо, що до змін на цьому напрямі залучене широке коло українців.

Розраховуємо, що до кінця 2024 року 100 відсотків відновлених об’єктів, в тому числі об’єктів соціальної та адміністративної інфраструктури, будуть відповідати вимогам доступності», – заявив Олександр Кубраков.

Цьогоріч планується запровадити ефективну систему контролю дотримання будівельних стандартів щодо фізичної доступності, посилити відповідальність за порушення таких вимог, а також вдосконалити порядок проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів.

Безпосередній моніторинг безбар’єрності будівель, об’єктів благоустрою та транспортної інфраструктури також передбачається завершити до кінця 2023 року.

До кінця 2024 року Міністерство відновлення в співпраці з іншими відомствами планує вдосконалити державні будівельні норми та запровадити нові стандарти у сфері доступності об’єктів фізичного оточення та транспорту.

Окрім цього, сприяти впровадженню стандартів безбар’єрності буде імплементація містобудівної реформи (законопроект №5655). Крім іншого, реформа передбачає запровадження механізму контролю за дотримання проектувальниками, підрядниками та замовниками будівельних норм в питанні доступності інфраструктури для маломобільних груп.

Нагадаємо, в січні за участі Олени Зеленської та Олександра Кубракова було презентовано нові розділи Альбому безбар’єрних рішень, які стосуються облаштування вулиць, громадських просторів та будівель. Це практичний посібник, який містить рекомендації щодо облаштування безбар’єрного простору та на прикладах ілюструє, як зробити міське середовище дружнім до маломобільних груп населення.