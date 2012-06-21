Міністр культури та інформаційної звернувся до Нацполіції з проханням знайти тих, хто порізав та обмалював банери фотодокументальної виставки «Lend-lease. Зброя перемоги» на столичному Подолі.

Про це Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі.

«Не пройшло і двох місяців після того, як брав участь у відкритті виставки «Lend-lease. Зброя перемоги» на Подолі. А зараз читаю повідомлення, що за цей час банери були 4 рази порізані та обмальовані. Я розумію, що прихильники «руського миру», а точніше «руської війни» в Києві не сплять. Бо для них нагадування, що «Катюша» була на базі американського «Студебекера», а легендарна «полуторка» – копія «Форда», гірше смерті Сталіна. Російська пропаганда приховує, наскільки критичною була допомога союзників», - написав міністр.

Він наголосив, що обурений паплюженням пам’яті. «Звертаюся до Нацполіції. Знайдіть винних та притягніть їх до відповідальності», - закликав глава МКІП.

Ткаченко додав, що «наше завдання – постійно нагадувати правду про Другу світову. Саме для цього і була створена виставка «Lend-lease. Зброя перемоги».