Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Оливковий гай, що знаходиться в п'яти кілометрах від центру міста Ізнік (Нікея) на заході Туреччини виявилася настільки багатим джерелом добре збережених римських саркофагів, що археологи вважають її давнім некрополем.

Перший саркофаг у цьому районі був виявлений ще в листопаді 2015 року. На жаль, задовго до вчених до нього дісталися грабіжники і в своєму завзятті роздобути цінності пробили велику дірку в раніше недоторканій кришці саркофага. Після того, як саркофаг підняли, його встановили в саду міського музею разом з іншими древніми похоронними пам'ятниками, знайденими в цьому районі.

Це саркофаг прямокутної форми з круто похилим гострим дахом. Майстерно прикрашені горельєфом з усіх чотирьох сторін фігури виділяються на архітектурному тлі рифлених колон, увінчаних арочними і загостреними фронтонами. Між сусідніми колонами є персонаж з грецької міфології. Дослідники ідентифікували різьблені фігурки на одній стороні саркофага як сцену з Іліади.

Варто відзначити, що сцени з життя Ахілла були досить популярним мотивом для рельєфів саркофагів, найчастіше це були епізоди з його загибеллю – Ахілл, що вбиває Гектора, тягнучи його тіло за колісницею, оплакуючи Патрокла, – що має очевидне відношення до поховального мистецтва. Ось і в цьому випадку теж була використана одна з ліній Іліади.

Рік по тому поліція помітила, що в гаю знову ведуться незаконні розкопки. Вони попередили співробітників музею, після чого була введена цілодобова охорона для захисту місця до наступних археологічних розкопок. Під час нових розкопок в гаю були виявлені ще три саркофаги римської епохи, в тому числі ще один з загостреним дахом, прикрашений Еротом і ботанічними акротеріями. Поруч з ним виявлено похоронну стела. Примітно, що поряд з мармуровими гробницями були побудовані ще три цегельні гробниці, імовірно, місця останнього спочинку людей, найнятих благородними покійними.

Три цих саркофаги також були підняті для очищення та консервації і, можливо, пізніше теж будуть встановлені в музеї. Повідомляється, що саркофаги важать від 4 до 6 тонн і, за оцінками, віком від 1800 до 2000 років. Міністерство культури і туризму Туреччини має намір після придбання цієї ділянки оливкового гаю створити музей під відкритим небом, в якому буде представлено колекцію висококласних саркофагів.