Онлайн курси англійської вимагають не менше зусиль, ніж заняття в офлайн школі. Фахівці розповіли «Урядовиму кур’єру» про реальність та очікування студентів, які обрали дистанційне навчання.

Онлайн курси англійської: що потрібно знати, вибираючи дистанційне навчання

Страх перед всім новим – це нормально. За рік більшість людей вже спробували роботу онлайн, а багато хто так і залишилися на дистанційному форматі. Онлайн курси англійської також набирають популярності. Все більше людей не хочуть витрачати час на дорогу і вважають за краще займатися вдома, в обжитому, комфортному місці.

Школи англійської мови адаптують свої програми і проводять тренінги для педагогів, щоб налагодити максимально продуктивне навчання студентів. Наша школа не виняток. З програмою онлайн курсів англійської можете ознайомитися на нашому сайті yappi.com.ua. А поки давайте з’ясуємо, до чого слід бути готовим, вибираючи онлайн навчання і як максимально й продуктивно ним скористатися.

Онлайн вивчення англійської: очікування vs реальність

Помилка багатьох студентів на онлайн курсах – завищені вимоги до себе і неправильно поставлені цілі.

Вчитися вдома онлайн – не означає, що ви зможете годинами кожен день займатися і за місяць вільно розмовляти англійською. Займаючись на онлайн курсах англійської ви зможете більше часу приділити самостійній роботі, але це вимагає максимальної організованості і зусиль. Ви повинні чітко виділити час, адже вдома ви завжди знайдете «більш важливе» заняття, а навчання відкладатиметься. Запланувавши істотно підвищити за місяць свій рівень знань на онлайн курсах і не виправдавши своїх очікувань, у студентів можуть опуститися руки. Уникайте невдач і розчарування, правильно сформулюйте мету і складіть чіткий графік.

Виберіть декілька тем для вивчення протягом місяця. Якщо займаєтеся онлайн на курсах, додатково подивіться кілька відео англійською, розберіть кілька текстів або підтягніть малозрозумілу граматику англійської. Зробіть це, як корисну звичку.

Не намагайтеся вивчити всю граматику і слова за день. Займаючись по кілька годин щодня самостійно і на онлайн курсах, ви себе перевантажуєте, що може обернутися проти вас. Робіть перерви, особливо між роботою і навчанням, діліть матеріали на порції.

Вивчивши матеріал, не поспішайте переходити до нового. Закріпіть пройдене, повторіть через день або кілька.

На що звернути увагу при виборі курсів онлайн

Курси англійської онлайн зручні свободою вибору місця занять. Ви не прив'язується до класу і навіть міста. Вибираючи курси, варто враховувати рейтинг та відгуки про саму школу, адже ви можете вибрати найкращих, без прив'язки до міста проживання. Вибираючи курс англійської, враховуйте не тільки графік роботи, але і свій біоритм. Якщо пізно ввечері вам працювати важко, виберіть заняття на курсах онлайн в більш ранній час.

Вибирайте курси з невеликою кількістю студентів у класі, щоб усім було комфортно працювати.

Звертайте увагу на рейтинги та відгуки. Поспілкуйтеся зі студентами і випускниками. Так ви сформуєте враження про школу ще до першого уроку.

На занятті вам повинно бути комфортно і цікаво займатися в групі і з викладачем. Пробне заняття – відмінний варіант, щоб зрозуміти, чи підходить вам школа.

Анжела ПИСЬМЕННА

для «Урядового кур’єра»