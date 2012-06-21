Онлайн курси англійської: з чого почитати, де подивитися і послухати студентів рівня Intermediate. «Урядовий кур’єр» розповість про прості способи отримати звичку регулярно займатися англійською.

Онлайн курси англійської: як прокачати рівень Intermediate

Передбачається, що студенти онлайн курсів англійської рівня Intermediate добре розмовляють і розуміють співрозмовників у побутових ситуаціях, на роботі і в навчальному закладі. Їх словникового запасу вистачить, щоб задавати питання і відповідати на них, ділитися планами, висловлювати свої думки за допомогою простих речень. Наші курси англійської Р12 для рівня Intermediate складені таким чином, щоб студент отримав необхідні знання і не зазнавав труднощів, стикаючись з більш складною граматикою і лексикою.

Щоб швидше досягти успіху у вивченні мови, додатково до навчання на інтенсивних онлайн курсах англійської важливо займатися самостійно. Тим більше, що сучасні технології та різноманітність навчальних матеріалів дозволяють вдосконалювати іноземну щоденно. Наші фахівці підібрали список ресурсів, які допоможуть відволіктися від курсів з користю для іноземної – обирайте цікавий і комфортний для себе варіант.

Онлайн курси англійської: додаткові ресурси для вивчення мови

Щоб поліпшити нинішній свій рівень і закріпити нові знання, отримані на онлайн курсах, необхідно займатися регулярно. Додайте практику англійською в свій щоденний розклад. Це можуть бути онлайн вправи, читання книг і блогів, перегляд фільмів, навчальних і розважальних роликів на YouTube, прослуховування підкастів тощо. Поповнити словниковий запас, прокачати граматику і розширити кругозір допоможуть онлайн книги для рівня Intermediate, наприклад:

♦ The Curious Case of Benjamin Button (F. Scott Fitzgerald);

♦ Forrest Gump (Winston Groom);

♦ Bridget Jones's Diary (Helen Fielding);

♦ 1984 (George Orwell);

♦ The Vanishing Half (Brit Bennet).

Вивчити нову лексику також допоможуть англомовні ролики на YouTube: блоги, розважальні та кулінарні шоу, блоги, освітні ролики і багато іншого. Крім того, це гарна можливість поліпшити сприйняття мови на слух і правильність вимови. Контент для студентів онлайн курсів англійської середнього рівня:

♦ навчальні ролики від викладачів engVid;

♦ тематичні добірки на каналі Learn English with EnglishClass101.com;

♦ інтерв'ю і вечірні шоу від Jimmy Fallon, James Corden, Ellen DeGeneres тощо;

♦ кулінарні шоу Jamie Oliver і Gordon Ramsay;

♦ освітній контент на каналі TED.

Крім того, можна слухати аудіокниги та підкасти англійською. Студенти рівня Intermediate впораються з лексикою наступних підкастів:

♦ Get Sleepy: Sleep meditation and stories – заспокійливі історії з повільною розповіддю, які можна слухати перед сном;

♦ The Boring Talks – підкаст від BBC з різними темати;



♦ English as a Second Language (ESL) Podcast – велика бібліотека з епізодами на різні теми;

♦ This American Life – підкаст з історіями з життя звичайних американців;

♦ 10 Things That Scare Me – короткі монологи, в яких люди діляться своїми найсильнішими страхами.

Також в свій щоденний розклад можна вписати читання англомовних блогів, новин і журналів, прослуховування музики.

Валерій ДОМОРОСЛИЙ

для «Урядового кур’єра»