Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про оновлення додатку «Розмінування України».

Відтепер він став більш зручним та більш інформативним для користувача. Спрощено процес авторизації в додатку та додано можливість авторизуватись через Дія.Підпис.

Також додано функціонал для неавторизованих користувачів, щоб кожен міг побачити небезпечні зони, мав швидкий доступ до каталогу вибухонебезпечних предметів та можливість записатись на курси ідентифікаторів ВНП, або на навчання на сапера ДСНС.

Завантажити застосунок можна за посиланнями:

Android: https://bit.ly/3OeQwxg

IOS: https://apple.co/3HhV4B3