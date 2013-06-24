Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучали 66 разів до виконання завдань з розмінування. Виявлено, вилучено і знешкоджено 259 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 34 гектари. Про це повідомляє Урядовий портал.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області - 15659 разів, на Київщині – 7287, Чернігівщині – 4376, Донеччині – 4229, Миколаївщині – 3783, Херсонщині – 3510, Сумщині – 1747, на Черкащині – 1083 рази.
Всього з початку широкомасштабного воєнного вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 334834 вибухонебезпечних предметів та 2891 кг вибухової речовини, зокрема 2194 авіабомби. Обстежено територію площею майже 81 тисяча гектарів.