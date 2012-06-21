Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

В рамках Leonardo Da Vinci DNA Project, присвяченому вивченню ДНК великого художника і творця, вчені Алессандро Веццозі і Аньезе Сабато опублікували дані про свою десятирічну працю в проэкті. Їм вдалося з'ясувати дані про 21 покоління сімейства да Вінчі за шістсот дев'яносто років. Вчені також знайшли 14 нині живих родичів великого творця. Докладний звіт був опублікований у виданні Human Evolution.

У своєму дослідженні фахівці досягли успіху, представивши безперервність чоловічої лінії да Вінчі з 1331 року по нинішній день. У Леонардо да Вінчі було як мінімум двадцять два зведених брата, які продовжили рід. Однак своїх дітей у митця не було. Всього дослідники описали представників двадцяти одного покоління цієї сім'ї.

Тепер у вчених усього світу нарешті з'явиться можливість знайти відповідь на питання про причини геніальності да Вінчі, з'ясувати причини для виникнення незвичайного зору великого художника, дізнатися, якими захворюваннями він страждав і звідки родом його батьки. Але, найголовніше, що підтверджена ДНК Леонардо да Вінчі дозволити встановити справжність творів мистецтва, які йому приписуються. А, можливо, і виявити невідомі досі твори великого майстра.