В українських ЗМІ опубліковано записи переговорів пілотів літака однієї з іранських авіакомпаній, який інформував диспетчера про те, що вони бачить нанесення ударів по «Боїнгу» Міжнародних українських авіаліній. Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив про появу такого запису внаслідок «вмілої роботи спеціальних служб». Йдеться про ситуацію, яка розгорталася над Тегераном 8 січня 2020 року.
Телеканал ТСН публікує розшифровку запису.
Пілот іранського авіалайнера, який перебував у небі одночасно з бортом МАУ, передає інформацію диспетчеру:
Бачу по маршруту спалахи. Наче від попадання ракет. Що там відбувається?
Диспетчер:
Де бачите спалах? Ракета не в бік летить Тегерана?
Пілот лайнера іранської авіакомпанії «Асеман Airlines», що слідував з Шираза в Тегеран:
Можливо ... Ні, ракета злетіла з боку міста.
Диспетчер (про спалах):
Поки не розуміємо, що це. Думаю, для вашого борту проблем не буде.
Пілот:
Дай то Бог!
При цьому диспетчер намагався зв'язатися з бортом Міжнародних авіаліній України.
Нагадаємо, що дві ракети, випущені розрахунком ППО КВІР, збили український «Боїнг». Президент Зеленський заявив, що українська сторона «з самого початку знала, що «Боїнг» був збитий і не коментувала слова влади Ірану про можливі технічні проблеми на його борту».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»