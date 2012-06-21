Багато власників транспортних засобів стикаються із проблемою, що потрібно перевірити справжність отриманого поліса страхування ОСЦПВ. Але як це зробити, вони не знають. Найпопулярніший і часто використовуваний спосіб перевірки поліса ОСАЦВ — на базі. Тож він надійний і не потребує багато часу, що дуже зручно і практично. Крім цього способу, існує ще два, які ми розглянемо далі.

Особливості перевірки поліса

В Україні власники автомашин можуть здійснити процедуру звірки бланка трьома способами: перевірити за номером; з’ясувати, яка автомашина застрахована за вказаним на бланку зазначенням; дізнатися за державним номером або VIN-кодом.

Нині численні запити, які стосуються цієї процедури, обробляють досить повільно і часто тричі або й більше разів. Юристи знають, що проблема існує вже тривалий час і працюють над тим, щоб усунути цю ситуацію. Для людей, які перебувають у самоізоляції, є дуже добра можливість цікаво провести свій час і заробити гроші на цьому сайті.

Справжність ОСАЦВ за номером

Є змога з’ясувати статус і термін чинності виконаного в паперовому вигляді документа і його електронного варіанта, придбаного за допомогою інтернету у загальній базі інформаційних даних. Ця офіційна організація у країні займається питаннями контролю видачі й використання полісів автоцивілки для власників автомобілів.

На офіційному сайті в потрібному розділі слід ввести серію й унікальний номер. Дані потрапляють відразу в базу після придбання поліса, але в певних ситуаціях через перевантаженість мережі ця процедура займає кілька діб. Цей момент слід розуміти і враховувати.

Дізнатися, який автомобіль пройшов реєстраційні дії

На додаток до наявної інформації про транспортний засіб, тобто держномер, ВІН-код або номер кузова, є змога визначити статус наявного бланка. Приміром, багато громадян запитують, чому страховка в даний момент не чинна. Тут це також можна з’ясувати.

Причиною іноді може стати розірвання укладеного раніше договору достроково або втрата документа. Також, як і в попередньому випадку, необхідно ввести на сайті номер угоди і серію. Ці ситуації рекомендовано заздалегідь розглянути, щоб не втрачати часу. Якщо вам нічим зайнятися вдома і ви бажаєте заробити, тоді на сайті знайдете все необхідне для цього.

Дізнатися справжність з використанням спеціального ВІН-номера машини

Ще один, відмінний від попереднього варіант: у цьому разі потрібно буде використовувати дані автотранспортного засобу. Цей тип здійснення дій вважається найбільш докладним. Якщо є проблеми, тоді можна перевірити, чи вписано господаря в наявний поліс автоцивільної відповідальності, а також дізнатися його номер посвідчення водія. У такому разі процедура буде простішою і заощадить час.

буває, що водія вписано відносно недавно або зроблено коригування записів. Тоді відомості можуть оновитися не раніше, ніж за п’яти діб. Крім цього, ви зможете звернутися в офіс до співробітників і попросити здійснити необхідні перевірки. Згідно з чинними нормами і правилами законодавства, всі організації, які займаються автострахуванням, в обов’язковому порядку вносять дані в загальний реєстр.