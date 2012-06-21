Вчені прийшли до висновку, що кози вперше були одомашнені на території нинішнього Ірану. І сталося це понад 10 тисячоліть тому. Щоб з'ясувати це, фахівці проаналізували геноми древніх кіз, рештки яких палеогенетики знайшли поблизу гір Загрос.



Крім того, що місцеві жителі приручили і одомашнили кіз, вони ще й займалися їх розведенням, цілеспрямовано збільшуючи поголів'я стада. Науковий співробітник дублінського Трініті-коледжу Кевін Делі вивчив стародавні кісткові решткикіз зі стоянок людей на території західного Ірану.



Люди прийшли на ці території приблизно одинадцять тисячоліть тому. На стоянках вчені знаходять велику кількість знарядь праці, фрагментів глиняних стін житла, черепкт посуду, а також незліченну кількість кісткових решток кіз. За участю палеогенеттків і біологів дослідники провели аналіз генома древніх тварин: було з'ясовано статево-віковий склад стад, також дані порівняли з даними про сучасних кіз.



З’ясувалося, що жителі передгір'я займалися цілеспрямованим збільшенням поголів'я кіз. Генетичний аналіз показав, що ці тварин знаходилися посередині між дикими перськими козами і сучасними одомашненими козами. Люди з'їдали молодих тварин чоловічої статі, залишаючи тільки «виробників» для запліднення самок. А ось молодих кізочок тримали спеціально для розведення, їх було майже вдвічі більше, ніж самців.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»